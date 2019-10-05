مصدر بالكهرباء: ندرس زيادة قيمة الممارسة من 680 إلى 1000 جنيه كل شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تدرس في الوقت الحالي زيادة قيمة الممارسة من 680 إلى 1000 جنيه كل شهرين.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أن هناك بعض المواطنين يستغلون هذا النظام ويستهلكون عددًا كبيرًا من الكيلو وات/ساعة شهريًا لا تتناسب مع قيمة الممارسة التي يسددونها.
وبحسب المصدر، تحاول الوزارة جاهدة للقضاء على مشكلة سرقة التيار الكهربائي وانتشارها وتكليف شركات الكهرباء بإجراء قياس لأحمال أي عقار أو وحدة سكنية تريد عمل ممارسة، وهي مشكلة ظهرت منذ سنوات عدة بسبب تزايد أعداد المباني وظهور العقارات المخالفة والعشوائية التي لا تخضع لشروط الوزارة لتوصيل الكهرباء، فتضطر لاستخدام التيار بشكل غير شرعي مما يرهق خزينة الدولة ويزيد الحمل على شبكات التغذية والمحطات.
وطبقًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن نسبة العجز لفقد التيار عام 2018 بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وصلت إلى 25%.
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