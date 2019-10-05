"خريجو الأزهر" بإندونيسيا تناقش استراتيجية تعزيز الوسطية والمشاركة الإيجابية بمبادرة "أوطان بلا إرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقد اليوم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا لقاءً موسعا،ً حضره مسئولي المنظمة بالمركز الرئيس بالقاهرة وممثلي المكاتب الفرعية المنتشرة فى مختلف أنحاء إندونيسيا، والتى بلغت عددها ٢٢، لمناقشة استراتيجية الفرع لتعزيز الوسطية ومشاركته بإيجابية لمبادرة أوطان بلا إرهاب التى أطلقها المركز الرئيس بالقاهرة .

وأعلن الدكتور مخلص حنفي أمين عام فرع المنظمة بإندونيسيا، تأيد خريجو الأزهر بإندونيسيا لمبادرة أوطان بلا إرهاب، التي أطلقها المركز الرئيس بالقاهرة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والمشاركة بفاعلية فيها، مؤكداً أن فرع اندونيسيا ومكاتبه الفرعية ملتزمون بتوصيل رسالة الأزهر الشريف والعمل على تعزيز وسطية الإسلام وتفنيد الأفكار المتطرفة وترسيخ مفهوم المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء إندونيسيا.

واستعرض ممثلى المكاتب الفرعية في إندونيسيا أنشطتهم خلال عام ٢٠١٩، والتي تتمثل فى عقد العديد من الندوات الثقافية والمحاضرات التوعوية، وكافة الأنشطة المختلفة لنشر الفكر والمنهج الأزهري في مختلف أنحاء إندونيسيا والعديد من الخدمات المجتمعية التي يقدمها الفرع للشعب الإندونيسي بمختلف انتماءته.