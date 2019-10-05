الداخلية: ضبط 112 عصابة وكشف غموض 233 جريمة في 30 يومًا (إنفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة.

أسفرت الحملات خلال شهر أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في مجالات استهداف البؤر الإجرامية، وضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، منها بحيرة المنزلة بدوائر المنزلة والمطرية والجمالية بمحافظتي الدقهلية ودمياط، والتمساح ودواسة والمدورة والخندق ببورسعيد، ومنطقة السحر والجمال في نطاق الشرقية والإسماعيلية، وتم ضبط 2149 متهما وبحوزتهم 84 قطعة سلاح ناري، و501 طلقة مختلفة الأعيرة، و11 قطعة سلاح أبيض و73 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ 20351 حكما قضائيا متنوعة، وضبط 10 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وضبط 4 تشكيلات عصابية، وضبط 5486 قضية متنوعة.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 12063 متهما من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوي الأنشطة الإجرامية، 4934 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 4481 متهما، و11 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و8376 قطعة سلاح أبيض، 112 تشكيلا عصابيا ضمت 347 متهما ارتكبوا 504 حوادث متنوعة، و713 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة.

ونفذت الحملات مليونين و257 ألفا و598 حكما قضائيا متنوعة، و9824 حكم جناية من بينها 17 حكما بالإعدام و532 حكما بالسجن المؤبد، و669870 حكم حبس جزئي و126301 حكم حبس مستأنف و1146955 غرامة و304648 مخالفة، 7112 قضية مواد مخدرة، متهما فيها 7539 شخصا، كما ضبطت 1045 قضية أحداث، و1079 قضية مصنفات فنية، و890798 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 122 سيارة مُبلغا بسرقتها، وكشف غموض 233 حادث قتل عمد وخطف وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، بإجمالي 394 متهما.

وضبطت شرطة التموين 32606 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط 410 قضايا أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 38209 أسطوانة، و134 قضية مواد بترولية، وأسفرت جهود شرطة الكهرباء عن ضبط 322395 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 236 مليون جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن 6119 قضية في مجال الضرائب، ونجحت مباحث الأموال العامة في 67 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة (بطاقات ائتمان، احتيال مصرفي، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، غسل أموال، كسب غير مشروع، اتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، مضاربة على أسعار العملات فوركس)، بإجمالي 419 مليون جنيه.