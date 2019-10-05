مباحث تأمين المعادي تحبط سرقة طالبين بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لمحاولتهما سرقة طالبين بالإكراه بدائرة قسم شرطة المعادي.

أثناء مرور الرائدين محمد عبد المنعم، ومحمد علي، ضباط مباحث إدارة تأمين المعادي، بمنطقة السرايات دائرة قسم شرطة المعادي تمكنا من ضبط كلا من "عمرو.م"، طالب وبحوزته سلاح أبيض كتر، و"محمد.ه"، طالب حال شروعهما في سرقة هاتف محمول، سلسلة فضة كرها عن كلا من، "عبد الرحمن. ن"، طالب، و "مروان.م" طالب تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد أحمد الحداد، رئيس مباحث تأمين المعادي، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسؤال المجني عليهما اتهماهما بسرقتهما بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.