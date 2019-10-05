ضبط سيدة أنشأت كيانا تعليميا وهميا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بكفر الشيخ لقيامها بإنشاء كيان تعليمي وهمي ومنح الدارسين شهادات مزورة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ) بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في إدارة كيان تعليمي للتدريب والتنمية البشرية بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ وترويجها شهادات تدريبية مزورة بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن كفرالشيخ أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر 18 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المراكز والجامعات الأجنبية تفيد حصولهم على دورة تدريبية في مجال القيادة الدولية للحاسب الآلي مزورة، 58 شهادة اجتياز دورة تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية في مجالات علمية مختلفة 3 شهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المؤسسات ممهورة.
كمية كبيرة من إعلانات الدعاية باسم الأكاديمية الوهمية، وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد بأسماء أشخاص مختلفة، 9 كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب للأكاديمية الوهمية والبعض الأخر منسوب لإحدى المؤسسات، جهاز لاب توب ومبلغ مالي.
وبمواجهة المذكورة أقرت بنشاطها المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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