للمرة الثالثة.. إحالة محافظ المنوفية السابق وآخرين للجنايات بتهمة غسيل أموال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، وأحمد سعيد مالك مركز أونسايس إيجيبت لصيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بغسيل أموال تقدر بـ28 مليون جنيه.

جاء بالتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية الثانية أن المتهم الأول غسل أموالا مقدارها 28 مليون جنيه مصري والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قام بإيداع جانب منها مقداره ثمانية ملايين ومائة وستة عشر ألفًا ومائتا جنيه مصري بحساباته البنكية الشخصية والحساب البنكي لزوجته الأولى "فاطمة. م"، حسنة النية، وحساب نجله القاصر، إذ أودع مبلغا مقداره ستة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين ألفا ومائة جنيه بحساباته لدى بنكي مصر والأهلي المصري حول جانبا منه مقداره سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه بين حسابیه الجاري والتوفير لدى بنك مصر، وجانبا آخر مقداره خمسة وأربعون ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى سالفة الذكر لدى البنك الأهلي المصري، واستثمر جانبا من المبلغ المودع مقداره ستة ملايين ومائتا ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية باسمه ونجله سالف الذكر، وأودع مبلغا مقداره مليون ومائة جنيه بحساب زوجته الأولى لدى البنك الأهلي المصري.

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كما أودع المتهم مبلغا مقداره خمسمائة وعشرون ألف جنيه بحساب نجله البنكي، ثم استثمره بشراء شهادات ادخارية، كما حاز جانبا من الأموال مقداره سبعمائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسة وعشرون جنيها، ودفعه – بنفسه وبوساطة آخرين- لزوجته الأولى لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية، كما حاز جانبا منها مقداره مليون وتسعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون جنيها ودفعه بنفسه وبوساطة المتهم الثاني- لزوجته الثانية حسنة النية- لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية.

كما استثمر جانبا من تلك الأموال في شراء عقارات ومنقولات، إذ حاز ستمائة تسعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه ودفعه نقدا لزوجته الأولى لشراء وحدة سكنية بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر من الشاهدين الثامن والتاسع وسجلهما باسمها واكتسب ملكية الوحدة السكنية رقم ۲ بالدور الأرضي ومنقولاتها والوحدة السكنية رقم 6 بالدور الأول علوي الكائنين بالعقار بالمعمورة بالإسكندرية بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه من الشاهدين الخامس والسادس، واكتسب- بصفته الولي الطبيعي لنجله القاصر- ملكية الوحدة السكنية بالرياض في المهندسين من الشاهد السابع وما بها من منقولات بمبلغ اثنين مليون وستمائة وخمسين الف جنيه، كما اكتسب ملكية السيارة رقم (ص ص 4141) مرسيدس بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، وملكية السيارة رقم (ط ط 4141) مرسيدس بمبلغ ستمائة ألف جنيه، وملكية السيارة رقم في )5454( جيب شيروكي بمبلغ خمسمائة وعشرة آلاف جنيه، وملكية السيارة رقم (ف ب 2324) رينو داستر بمبلغ مائة وثمانين ألف جنيه ثم وكل زوجته الأولى عنه في التصرف فيها.

شهد ضابط الرقابة الإدارية أنه في فبراير من عام 2017 وحتى شهر يناير من عام 2018 حصل على مبالغ مالية ومنافع عينية مقدارها سبعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه، على سبيل الرشوة، بمعرفة المتهم الثاني.