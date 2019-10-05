القبض على مزور إيصالات سحب تراخيص سيارات بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح مباحث المرور بالإدارة العامة لمرور القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بالإدارة العامة لمرور القاهرة، قيام صاحب مكتب لتجارة إكسسوارات أجهزة الحاسب الآلي، سبق اتهامه في قضية "مصنفات فنية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية متخذاً من محل عمله مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده داخل المكتب، وعثر بداخله على (150 إيصال سحب تراخيص خالي من البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة- جهاز كمبيوتر- جهاز كمبيوتر محمول لاب توب- ماكينة تصوير ألوان- إسكانر ألوان- هارد ديسك – 6 فلاشات- مبلغ مالي).

بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير إيصالات السحب المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه نظير مبلغ مالي 200 جنيه للإيصال الواحد، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.