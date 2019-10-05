الأمن العام: تنفيذ 145 قضائي وضبط 7 أسلحة نارية بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح. وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق ضبط 7 قطع أسلحة نارية "بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 4 فرد محلي" و10 طلقات نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، قضيتي اتجار بالمواد المخدرة "200 جرام حشيش، 2،5 كيلو جرام بانجو، كما تم تنفيذ 145 حكم قضائي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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