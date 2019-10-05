أخبار مصر | توضيح جديد بخصوص استقالات رابطة النقاد الرياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توضيح جديد بخصوص استقالات رابطة النقاد الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا، منذ قليل، بعد أن تلقى عدة اتصالات من أعضاء رابطة النقاد الرياضيين، للاستفسار عن تفاصيل الاستقالات.

وجاء نص بيانه كالتالي:

تلقت النقابة استقالة رسمية من الزميل أحمد اسماعيل عضو المكتب التنفيذي للرابطة بتاريخ 24/7/2019، وتلقت النقابة رد من الزميل حسن خلف الله رئيس الرابطة على استقالة الزميل أحمد اسماعيل بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٩، وتم عرض الاستقالة ورد رئيس الرابطة على مجلس النقابة في أول اجتماع تالي لتلقي الاستقالة والرد يوم ٣ أغسطس ٢٠١٨، وقرر المجلس رفض الاستقالة وعدم التحقيق فيها نظرا لأنها غير مسببة.

وتلقى المجلس استقالة ثانية رسمية ومسببة من الزميل أحمد عبدالباسط بتاريخ 7/8/2019 وتضمنت الأسباب التالية : 1- الاعتراض التام على ما وصفه بالتطاول على بعض الزملاء فى الجمعية العمومية عبر أحد البرامج فى وجود ممثلين من المكتب التنفيذى للرابطة.

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2- ما وصفه بقيام الزميل حسن خلف الله رئيس الرابطة بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتعين 10 من الزملاء فى الموقع الرسمى للوزارة دون علمه ودون معرفة آلية اختيار الزملاء.

3- ما نمى إلى علمه بقيام الاتحاد العربى للصحافة الرياضية بمنح المكتب التنفيذي للرابطة المصرية مبلغ 3 إلاف دولار دون علمه ودون العرض على أعضاء الرابطة.

4- عدم اتخاذ الرابطة موقف تجاه بعض المصادر الآي أبدت عدم احترام لعدد من الزملاء خلال بعض السفريات بعد جمع جوزات السفر من الزملاء

5- عدم وجود روح التكاتف والتعاون داخل المكتب التنفيذي للرابطة.

وتم عرض استقالة الزميل أحمد عبدالباسط في أول اجتماع للمجلس بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٩، وقرر المجلس (بالإجماع )تشكيل لجنة تحقيق نقابية للتحقيق في الاستقالتين برئاسة الناقد الرياضي الكبير الأستاذ شوقي حامد وعضوية ٣ من كبار النقاد الرياضيين وهم الأساتذة محمد سيف وجمال هليل وجمال العاصي، بالإضافة إلى عضوية محمود كامل عضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط.