أخبار مصر | تكريم النائبة ماريان عازر بمنحها عضوية الروتاري الفخرية بمؤتمر إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم النائبة ماريان عازر بمنحها عضوية الروتاري الفخرية بمؤتمر إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام هولجر كناك نائب رئيس الروتاري الدولي المنتخب ونائب رئيس الروتاري الدولي ينكا بابا لول، بتكريم ومنح العضوية الفخرية للروتاري للدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والمراة بالبرلمان الدولي، في مؤتمر الروتاري للقارة الأفريقية الذي يعقد حاليًا بمحافظة شرم الشيخ.

وتعد العضوية الفخرية أعلى تمييز يمكن أن يقدمه نادي الروتاري ويمارس فقط في حالات استثنائية للاعتراف بفرد لخدمته غير العادية ومساهماته في الروتاري والمجتمع.

وقد ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، محاضرة عن الإبداع والابتكار في خدمة المجتمع، وتحدثت فيها عن الوضع الحالي للتقدم التكنولوجيا وفرص العمل المتاحة، كما تطرقت الي أهمية الإبداع والابتكار لمواكبة هذا التطور السريع وأهم المعوقات، ثم أعطت روشتة لكفية التحفيز علي الإبداع والابتكار وتهيئة بيئة المبدعين وذكرت أمثلة حالية في مصر منها خريطة الإبداع التي تعد موقعا هاما يرتاده رواد الأعمال وأصحاب المبادرات الجديدة للاستفادة منه.

وحضر الافتتاح الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية والدكتورة ماريان رسلان المحافظ السابق، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والعديد من المحافظين الحاليين والسابقين للمناطق الروتارية وأعضاء الروتاري بمختلف دول أفريقيا.

وصرحت عازر أن منحها العضوية الفخرية واستثناء جميع الإجراءات التقليدية لمنح هذه العضوية بحضور المجتمع الدولي يعد تكريما تعتز به ولكنها أيضا مسئولية جديدة في العمل العام وخدمة المجتمع، كما اعربت عن سعادتها بعقد هذا المؤتمر الأفريقي في مصر بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.