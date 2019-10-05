أخبار مصر | برلماني: إجراء التعديلات الوزارية مُطلبًا جماهيريًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إجراء التعديلات الوزارية مُطلبًا جماهيريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن إجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس مصطفى مدبولي أصبح مطلبًا جماهيريًا قبل أن يكون مطلب نادى به نواب البرلمان، بعد الفشل الكبير الذي حققته الحكومة في عدد من الملفات لاسيما وزراء المجموعة الخدمية وعلى رأسها وزارات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وأضاف أبو طالب، أن الحكومة فشلت في أبسط مهامها وهي توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، بل حتى عجزت بما تملكه من جهات رقابية في ضبط الأسعار التي ألتهمت جيوب المواطنين، كما فشلت في تحقيق وعودها التي تعهدت بها أمام نواب البرلمان، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بمعدلات أداء ثابتة وسريعة في حين الحكومة لم تستطع مسايرة أدائه، بل صدرت مشاكل الشارع إلى الرئيس.

وتابع أبو طالب أنه ينبغي على الحكومة أن تعترف بأخطائها والعمل على تصليحها وفتح صفحة جديدة مع المواطن المصري أولًا ومع مجلس النواب ثانيًا، الذي وقف في صفها في العديد من القرارات والإجراءات، ولكنها خابت آماله في تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ولفت النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن المصري يدفع ثمن تخبط الحكومة وعدم وجود رؤية واضحة لإنتشال المواطن المصري من أزماته المعيشية التي تحاصره يوميًا.