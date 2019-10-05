أخبار مصر | حسين زين يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي استردت بها قواتنا المسلحة الباسلة الأرض والكرامة.

كما تقدم حسين زين بالتهنئة أيضًا لوزير الدفاع وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم، الذين بذلوا التضحيات الغالية من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولايزالوا يبذلون دمائهم الذكية للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية، تستهدف القتل والتدمير؛ حيث حقق جيشنا العظيم نجاحات عظيمة وبطولات للقضاء عليها.

وقال "زين" في بيان له، إن الجيش المصري في عطاء مستمر لوطنه، من خلال مواقفه الوطنية المخلصة المتعددة، وانحيازه لإرادة الشعب المصري، وتمتد هذه المواقف الوطنية المساندة للشعب المصري في مشاركة قواتنا المسلحة بمشروعات البناء والتعمير، وذلك من أجل حياة أفضل لمصر وشعبها، في ظل القيادة الوطنية المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "زين" مواصلة دور الإعلام الوطني تجاه الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، والتصدي بمهنية ومصداقية للشائعات والأكاذيب، التي تستهدف النيل من استقرار الوطن؛ وذلك من خلال جهود وخبرات أبناء الوطنية للإعلام الذين يعملون بوطنية وإخلاص ومهنية وحرفية.