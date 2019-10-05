أخبار مصر | 'الصحفيين' تشكل لجنة تحقيق نقابية في استقالات رابطة النقاد الرياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تشكل لجنة تحقيق نقابية في استقالات رابطة النقاد الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة تحقيق نقابية في الاستقالتين المُقدمتين من عضوي المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن اللجنة تأتي برئاسة الناقد الرياضي الكبير شوقي حامد، وتضم في عضويتها النقاد الرياضيين الكبار: محمد سيف وجمال هليل وجمال العاصي، بالإضافة لعضوية محمود كامل عضو مجلس النقابة، والمُشرف على الشُعب والروابط.