أخبار مصر | برلماني: المؤتمر العربي الأفريقي خطوة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة والتوسع في القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المؤتمر العربي الأفريقي خطوة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة والتوسع في القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد إسماعيل، أمين عام المؤتمر العربي الأفريقي لفتح آفاق التصدير إلى أفريقيا، أنه واضحا تحرك مصر جنوبا نحو عمقها الأفريقي بعد سنوات من غياب الدور الريادي المصري في القارة، ويأتي إيمانًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية المستقبل الاقتصادي للقارة، وضرورة استغلال مواردها لصالح أبنائها، خاصة بعد التوجه العام من بعض الدول كالصين واليابان إلى الاستثمار في القارة بسبب توافر مواردها الطبيعية والبشرية وانخفاض تكاليف الإنتاج فيها.

وأشار إلى وجود رغبة قوية من الدولة المصرية نحو التوجه لدعم العلاقات الخارجية المصرية في مختلف الاتجاهات، وتحديدًا الجانب الإفريقي، وتبين ذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي وقادة الدول الإفريقية واشتراك مصر بالعديد من الفاعليات في المحافل والمنظمات الإفريقية منذ 2013.

وقال الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية هي الملهمة لفكرة مبادرة مصر في قلب افريقيا والمؤتمر العربي الافريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا الذي جاء الإعلان عنه ليعقد بالقاهرة في16 أكتوبر 2019" ليكون تأكيدا على حرص الدولة المصرية على تحقيق تعاون فعال مع دول القارة الإفريقية، حيث تم دعوة العديد من الشركات الأفريقية والعربية لحضور فاعليات المؤتمر وأيضا السفراء والملحقين الأفارقة والعرب وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين شعوب القارة.

وأكد العبد أهمية المؤتمر بالنسبة لدول القارة، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي في القارة وصلت إلى 21% في مجال الصناعة و75% بالنسبة لقطاع الخدمات.

من جهته، أوضح صبحي الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم "مبادرة مصر في قلب أفريقيا"، أن المؤتمر بمثابة فرصة لقاء للعديد من الجهات الاستثمارية والشركات المصرية والعربية والافريقية وهذا سيعمل على توفر مناخا استثماريا بالقارة من شأنه أن يعمل علي زيادة التبادل التجاري بين دول القارة السمراء، ويوفر فرص عمل ويحد من معدلات البطالة والفقر ويرفع من مستوى معيشة أبنائنا.