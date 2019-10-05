مصر | ضبط 4 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 100 طربة حشيش بالجيزة والبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 100 طربة حشيش بالجيزة والبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، سبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه") تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة "مخدر الحشيش" وترويجه على عملائه بنطاق محافظة البحيرة، وقد تم رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام "خمسة وعشرون كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات.
وفى سياق متصل تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بنطاق بمحافظة الجيزة، وقد تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى المتاجرين بالمواد المخدرة.