مصر | ضبط 4 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 100 طربة حشيش بالجيزة والبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 100 طربة حشيش بالجيزة والبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من العناصر الإجرامية بالجيزة والبحيرة وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش وكيلو جرام من مخدر الكوكايين بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، سبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه") تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة "مخدر الحشيش" وترويجه على عملائه بنطاق محافظة البحيرة، وقد تم رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام "خمسة وعشرون كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات.