مصر | ضبط "طالبين" أثناء سرقتهما شخصين بالإكراه في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "طالبين" أثناء سرقتهما شخصين بالإكراه في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين حال شروعهما فى سرقة هاتف محمول، سلسله فضه كرهًا تحت تهديد السلاح الأبيض بالمعادي.

فقد تمكنت قوة امنية من مباحث إدارة تأمين المعادي اثناء مرورها بمنطقة السرايات، دائرة قسم شرطة المعادي تمكنت من ضبط كلا من،عمرو.م.ع، 20 سنة، طالب، بدائرة قسم شرطة المعادي وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، محمد. ه.م، سن 19، طالب، ومقيم بذات العنوان، حال شروعهما فى سرقة هاتف محمول، سلسله فضه كرهًا تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول عن كلا من، عبد الرحمن.ن.م، 16، طالب، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مروان.م.ا 17. طالب، ومقيم، بدائرة قسم شرطة المعادي.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليهما اتهماهما بسرقتهما بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.