مصر | "قتلتها عشان عايرتني بفشلي".. النيابة تأمر بإيداع طالب بإحدى دور الرعاية بعد قتله لشقيقته

وكانت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق، حبس المتهم "زياد" البالغ من العمر 17 عامًا طالب في المرحلة الثانوية، بعد قتله لشقيقته إثر نشوب مشادة كلامية بينهما، نتيجة لمعايرتها له بفشله في دراسته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية، عن بتفاصيل جديدة حول واقعة مقتل طفلة تدعى "نوران"، 14 عامًا، على أيدي شقيقها ويدعى "زياد" البالغ من العمر 17 عامًا بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، حيث كشف أن الطفلة كانت تعايره من فترة للأخرى بأنه فاشل في دراسته وحياته، وأثناء مشادة كلامية لم يشعر الأخ بنفسه فقام بخنقها بملاءة السرير.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلها تبلغ من العمر 14 عامًا قتلت على أيدي شقيقها بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وكتابة تقرير واف.

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وأضحت المناظرة الأولى للجثة، أن الطفلة قتلت على أيدي شقيقها الأكبر، وهو طالب بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا، ويوجد بالجثة آثار خنق حول الرقبة، مما كشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة خنقت بملاءة سرير إثر مشادة كلامية بينهما.

كان تلقي قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفلة داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 14 سنة، يوجد حول رقبتها آثار خنق.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة، وانتقلت مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة، وتم فرض كردون أمني وانتشرت القوات بالمكان للوقوف على ملابسات الجريمة.

