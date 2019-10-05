مصر | تحرير موظف في شركة أمن اختطفه شخصان واحتجزاه لمدة 3 أيام

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من تحرير موظف في شركة أمن اختطفه شخصان، واحتجزاه لمدة 3 أيام، بمصر الجديدة.

فقد تمكنت قوة امنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة اثناء مرورها أمام عمارات العبو، دائرة القسم تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص، باستبيان الأمر تمكنوا من ضبط كلا من، أحمد.إ.م 50 سنة موظف بشركة للأمن والحراسة، ومقيم المريوطية ـ العمرانية جيزة، مجدي.م.ع 52 سنة عضو مجلس إدارة بذات الشركة ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهما إيصال أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه ممزق.

حال قيامهما بإجبار المدعو إسلام.ع.إ 30 سنة فرد امن بذات الشركة ومقيم محافظة كفر الشيخ، مصاب تورم أسفل العين اليمنى وكدمة بالأنف وسحجات بالساق اليمنى وأخرى متفرقة بالجسم على الدخول لمقر الشركة محل عملهم، بمناقشة الأخير قرر بقيام المتهمان وآخرين بخطفه واحتجازه لمدة ثلاثة أيام داخل شقة، والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها وعقب ذلك اصطحباه لمقر الشركة محل عملهم وأجبراه على توقيع إيصال الأمانة المضبوط بحوزتهما وكذا عدد 7 إيصالات آخرين على بياض.

وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، وأقرا بقيام المجني عليه بسرقة هواتف محمولة من داخل المخزن التابع لاحدى الشركات لبيع الأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة الكائنة بمنطقة، والخاضع لحراسة الشركة محل عملهم وأضافا بقيام المجنى عليه بإرشادهما عن عدد 6 هواتف محمولة من المستولى عليهم، تم التحفظ عليهم.

بمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمان أنكر ارتكاب واقعة السرقة، تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.