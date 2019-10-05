مصر | تقرير الأدلة الجنائية في عيادة مصر القديمة: الحريق نشب عمدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير الأدلة الجنائية في عيادة مصر القديمة: الحريق نشب عمدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة قيام موظف بأشعال النيران داخل عيادة طبيب نساء لإخفاء جريمة سرقة عن تقرير خبراء الأدلة الجنائية والتى تبين من خلاله بأن الحريق نشب عمدا داخل العيادة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة وإرسال تقريروافى عنها.

بداية الواقعة عندما تلقى كان قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضي بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات، واحتراق بعض الدفاتر الخاصة بالمترددين على العيادة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو موظف إداري بذات المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة سرقته كمية أدوية من داخل العيادة المشار إليها على فترات، وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية، ولخشية افتضاح أمره خطط لإشعال النيران بالدفاتر المثبت بها صرف تلك الأدوية للمترددين على المركز، مستغلًا عمله بالنوبتجية الليلية بتاريخ الواقعة وغافل أحد زملائه وأشعل النيران داخل العيادة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.