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مصر | الداخلية: ضبط 1100 كيلو هيروين و15 ألف قرص مخدر في 3 محافظات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الدقهلية، مطروح، الإسكندرية" من تحقيق النتائج التالية:

وأسفرت الحملات التي شنتها المديريات عن ضبط (عدد 5 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالإسماعيلية والشرقية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حال إستقلالهم (عدد 2 سيارة ملاكى)، وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 7 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.

كما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية – سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (عدد 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية من ذات المخدر وزنت جميعها 1،100 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح – سبق إتهامه فى قضية "تسلل عبر الحدود") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (عدد 15.000 ألف قرص مخدر - بندقية خرطوش - عدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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