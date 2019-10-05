مصر | تنفيذ 145 قضائي متنوع وضبط 7 قضع اسلحة نارية وذخائر بأطفيح

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تمكنت حملة أمنية مكبرة بأطفيح من ضبط 7 قطع أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة وتنفيذ 145 حكم قضائي.
تنفيذ 145 حكم قضائي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فقد قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى بحملة أمنية مكبرة إستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح.. أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط 7 قطع أسلحة نارية "بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 4 فرد محلى" و10 طلقات نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وتم ضبط (2) قضية إتجار بالمواد المخدرة (200 جرام حشيش – 2،5 كيلو جرام بانجو).
تنفيذ 145 حكم قضائي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.