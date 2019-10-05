مصر | تنفيذ 145 قضائي متنوع وضبط 7 قضع اسلحة نارية وذخائر بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 145 قضائي متنوع وضبط 7 قضع اسلحة نارية وذخائر بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت حملة أمنية مكبرة بأطفيح من ضبط 7 قطع أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة وتنفيذ 145 حكم قضائي.

فقد قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى بحملة أمنية مكبرة إستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح.. أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:



ضبط 7 قطع أسلحة نارية "بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 4 فرد محلى" و10 طلقات نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وتم ضبط (2) قضية إتجار بالمواد المخدرة (200 جرام حشيش – 2،5 كيلو جرام بانجو).