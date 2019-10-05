مصر | ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على قروض بنكية بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على قروض بنكية بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، بالحصول منه على مبلغ مالى قدره (250 ألف جنيه) مقابل تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك، إلا أنه لم يف بما وعد به وإمتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

تم إستدعاء المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعثر معه على بعض الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية لأشخاص مختلفين من راغبى الحصول على تلك القروض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

