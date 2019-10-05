مصر | ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي وهمي لمنح الدارسين شهادات مزورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي وهمي لمنح الدارسين شهادات مزورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بكفر الشيخ لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص لمنح الدارسين به شهادات دورات تدريبية مزورة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ بمحافظة كفر الشيخ) بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى للتدريب والتنمية البشرية بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ وترويجها شهادات تدريبية مزورة.. بالإستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن كفرالشيخ أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على ما يلى: