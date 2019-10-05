مصر | ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي وهمي لمنح الدارسين شهادات مزورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي وهمي لمنح الدارسين شهادات مزورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ بمحافظة كفر الشيخ) بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى للتدريب والتنمية البشرية بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ وترويجها شهادات تدريبية مزورة.. بالإستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.
وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن كفرالشيخ أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على ما يلى:
- عدد (18) شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المراكز والجامعات الأجنبية تفيد حصولهم على دورة تدريبية فى مجال القيادة الدولية للحاسب الآلى (مزورة).
- عدد (58) شهادة إجتياز دورة تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية فى مجالات علمية مختلفة.
كمية كبيرة من إعلانات الدعاية بإسم الأكاديمية الوهمية، وصور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد بأسماء أشخاص مختلفة.
- عدد ( 9 ) كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب للأكاديمية الوهمية والبعض الأخر منسوب لإحدى المؤسسات.
- جهاز لاب توب ومبلغ مالى.
وبمواجهة المذكورة أقرت بنشاطها المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين.