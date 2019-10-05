مصر | ضبط موظف استغل موقعه لتسهيل بناء عقارات مخالفة بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظف استغل موقعه لتسهيل بناء عقارات مخالفة بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بمجلس مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى وتمكين بعض الأشخاص من بناء عقارات مخالفة.

فقد أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (فنى شئون هندسية بمجلس مركز ومدينة دكرنس - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (عدد 6 أشخاص – مقيمين بذات الناحية) وتمكينهم من بناء (عدد 6 عقارات على أراضى زراعية بدون ترخيص) وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تأكد ذلك بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية والجهات المعنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه لتلك الوقائع.