مصر | تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" لـ 10 نوفمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" لـ 10 نوفمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اعادة اجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.. لجلسة 10 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب ووسعيد يحيي عتريس وشريف سعد حنفي وأحمد سامي الحمامي

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

