مصر | دفاع متهم بـ"فض اعتصام رابعة" يطلب عرضه على مستشفى السجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع متهم بـ"فض اعتصام رابعة" يطلب عرضه على مستشفى السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إلى طلبات الدفاع في جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة".

وطلب دفاع المتهم سلامة عبدالعزيز أحمد بعرضه على مستشفي السجن نظرا لمرضه وسوء حالته الصحية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد، وحملت القضية رقم 34150 لسنة 2015 إلى جنايات مدينة نصر أول

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة المعزول".

