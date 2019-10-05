مصر | ضبط 103 حالة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات خلال شهر سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 103 حالة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات خلال شهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط 103 حالة تزوير فى جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر سبتمبر الماضى.

فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى خلال شهر سبتمبر 2019 عن ضبط عدد (103) حالة تزوير (للسفر أو الدخول للبلاد)، حيث تبين إختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة القادم منها أو المتوجه إليها.