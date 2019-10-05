مصر | تأجيل سماع مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام" لـ 8 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل سماع مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام" لـ 8 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود بقضية "اغتيال النائب العام" والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة.. لجلسة 8 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين بحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامه بسكرتارية معنز مدحت ووليد رشاد.

ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.