شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» يُهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر: نستحضر بتفاصيلها معانى الانتماء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، أرسل برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الاحتفال بانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

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وقال المستشار «محمود» في بيان صحفي، السبت: «تطل علينا الذكرى السادسة والأربعين من حرب السادس من أكتوبر لتعيد لنا ذكريات الفخر والعزة نستحضر بتفاصيلها كل معاني الانتماء للوطن الغالي».

وأضاف: «نستشرف بضيائها لمستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد استردت فيها مصر والأمة العربية كرامتها وجسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة، وقدم فيها رجالنا من القوات المسلحة ملحمة فريدة في البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق».

وتابع: «إذ ننتهز هذه المناسبة العظيمة لنهنئ رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بهذه الذكرى الخالدة التي ستبقى شاخصة أمد الدهر على أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث.. حفظ الله مصر وجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء».