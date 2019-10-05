شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي» يوجّه التحية لشهداء الوطن بمناسبة نصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة المصريين، المصريين، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة. وقال «العربي» في بيان صادر عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، إنه رغم مرور سنوات طويلة على هذا النصر، إلا أننا ننظر اليه كملحمة وطنيه تكاتف بها الشعب المصري. وأشاد «العربي» بدور القيادة المصرية الوطنية الواعية التي خطّطت لهذا النصر، موجهًا التحية لشهداء الوطن.

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