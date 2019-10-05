شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر»: في ذكرى حرب أكتوبر ستظل القوات المسلحة الدرع والسيف وفخر المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، إن القوات المسلحة ستظل هي الدرع والسيف للوطن، ومصدر فخر المصريين في خوضها حرب 6 أكتوبر عام 1973، التي حولت الحلم إلى حقيقة، وأزالت العدوان الإسرائيلي، وضربت أروع الأمثلة في النصر والتحدي، ولفتت أنظار العالم نحو بطولة الجندي والمقاتل المصري.

ولفت «شرشر» إلى أن ذكري حرب أكتوبر ستظل في الذاكرة التاريخية على مر العصور، موضحا أن خطة الحرب وتحديد الموعد، كانت تنم عن قيادات عسكرية لها خبرات واسعة في ساحات القتال، كما أن السرية التي اتسمت بها الحرب، كانت الخدعة الكبرى للعدو الإسرائيلي، الذي كان ولا يزال عدوا، فيما وجه النائب التحية للقوات المسلحة وأبناؤها والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر.

وأشار النائب إلى أن حرب تحرير الأرض، وحدت الأمة العربية، حيث يتذكر الجميع مواقف الدول العربية، التي دعمت مصر ووقفت بجانبها، مشيرا إلى أن حرب العاشر من رمضان كانت بمثابة الانطلاقة نحو التنمية الشاملة، والمستقبل وكذلك الاستقرار الأمني.