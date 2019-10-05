شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: السياحة عبرت «عنق الزجاجة»..والمرحلة المقبلة تحتاج مضاعفة الحركة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن قطاع السياحة المصري تمكن من عبور مرحلة «عنق الزجاجة»، التي أعقبت حالة الحراك التي مر بها القطاع عقب يناير 2011، وأدت إلى خسارة فادحة في دخل السياحة تجاوزت أكثر من 50% من حجم الإيرادات، إلى جانب فقدان عدد كبير من العاملين لوظائفهم، وهروب الأيادي العاملة المُدربة إلى الخارج، وصولاً إلى صورة ذهنية سلبية عن المقصد السياحي المصري.

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن واقع القطاع السياحي تغير إلى مقصد سياحي جاذب للسائحين من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة حول العالم، وهو ما تعبر عنه الأرقام بشكل واقعي، حيث حقق القطاع 12.6 مليار دولار إيرادات خلال العام المالي 2018-2019 وفقا لتقدير البنك المركزي المصري، وشهد تطورات مهمة في سياسات الترويج والتسويق بشهادة منظمة السياحة العالمية، وعاد من جديد لتوفير فرص العمل للشباب، وأصبح حاضر بقوة في المنتديات الدولية المتعلقة بالسياحة .

وتابعت سحر طلعت مصطفى، أن إيمان القيادة السياسية بأهمية السياحة كأحد روافد الاقتصاد القومي، وتبني مشروعات تخدم القطاع، والجهد الكبير الذي يبذله الجهاز التنفيذي، خاصة سياسات وزيري السياحة والآثار، تفتح الباب لمزيد من الانتعاش للقطاع، داعية إلى مزيد من الاستغلال لكل هذا الجهد وكذلك الاكتشافات الأثرية الأخيرة وقرب افتتاح المتحف الكبير خلال العام المقبل، في وضع خطط طموح لمضاعفة حجم الحركة الوافد لمصر.