شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية يقدّم 25 منحة كاملة للدراسة في «بادن فورتمبرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، خلال احتفالات الجامعة، بتخريج دفعة جديدة من أبنائها للعام الأكاديمي 2018-2019، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومشاركة وفد ألماني رفيع المستوى الاحتفالية، تقديم 25 منحة كاملة للمبتكرين من شباب مصر للسفر إلى إلمانيا للدراسة بولاية بادن فورتمبرج قلعة الصناعة الألمانية، بالإضافة إلى اختيار 5 مشرفين من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أن المنح تأتي في إطار توقيع برتوكول تعاون ثنائي بين الجامعة والوزارة ممثلة في الوزير أشرف صبحي، على أن تقوم الوزارة باختيار الشباب المبتكرين والتخصص الدراسي، مساهمة من الجامعة لدعم مشروعات المبتكرين القابلة للتطبيق، ومن المقرر أن يتم تفعيل البروتوكول خلال منتصف الشهر الجاري.

واحتفلت الجامعة بتخريج طلاب كليتي تكنولوجيا الإدارة وكلية العلوم التطبيقية والفنون مساء الجمعة، في حضور الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. ومن المقرر أن تحتفل اليوم السبت بطلاب كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الإعلام، علوم المواد.