شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» يدعو إلي تهدئة الأوضاع في العراق والبدء في حوار حقيقي لإزالة أسباب التظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، عن تطلعه إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر، مؤكدا دعم الجامعة العربية الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.

وتابع «أبوالغيط» تطورات الأوضاع في العراق وخاصة حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن منذ أول أكتوبر الجارى، فيما أعرب عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الأمن، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.