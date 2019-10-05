شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«اقتحام قسم مدينة نصر» لـ8 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر»، لجلسة 8 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية وليد رشاد. باثبات حضور المتهم ودفاعه الذي طلب التصريح بعمل المتهم توكيل عام في القضايا كما طلب بحضور شاهد الاثبات العامل بالجراج المقابل لقسم اول مدينة نصر الذي قال في التحقيقات إنه شاهد المتهمين وهم يحرقون السيارات.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.