شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» لـ10 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة لجلسة 10 نوفمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد محمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. كشفت تحقيقات النيابة تورط المتهمين بحريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.