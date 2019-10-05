شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» يعرب عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في العراق.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن أبوالغيط يتابع بقلق تطورات الأوضاع في العراق وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الأول من أكتوبر الجاري.

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وأبدى «أبوالغيط» أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرينـ، وكذلك من قوات الأمن، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف أنه يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر.

وجدّد تأكيد دعم جامعة الدول العربية الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.