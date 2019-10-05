شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يتفقد العربتين النموذج ضمن صفقة روسية لتوريد وتصنيع 1300 عربة ركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت، مصنع «ترنسماش» لعربات ركاب السكك الحديدية، وذلك لمتابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

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وقال مدير المصنع إنه سيتم إرسال العربة النموذج الأولى إلى المجر، كي يتم اختبارها والحصول على شهادة السلامة الأوروبية، والنموذج الآخر، سيتم إرساله إلى مصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، واطلع الوزير على إمكانات المصنع الضخمة في إنتاج العربات وعلى خطوط الإنتاج المختلفة ومنها خط الإنتاج الخاص بالصفقة المصرية.

وناقش الجانبان كل ما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد المادي للصفقة حسب العقد الموقع وكل ما يتعلق بمدد التوريد حسب الجدول الزمني المحدد والمتفق عليه. وأكد مسؤولو الشركة أن التعاقد يمثل تعاونا مثمرا لثلاث دول، هي مصر وروسيا والمجر، مضيفا وأن الشركة ستقبلت عدد من الوفود الفنية من هيئة السكك الحديدية لمراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالبواجي ودوائر الهواء وكذلك الإطلاع ومراجعة كل الرسومات والتصميمات الخاصة بهياكل العربات.

وقال إن هذه الصفقة تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية،وأنها ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن الصفقة تشمل 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة»، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة، للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، بدلا من قطارات الضواحي الحالية والتي ستخرج من الخدمة تماما، وستعمل عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة، 300 عربة، التي سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد، محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، وفقا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.