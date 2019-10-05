شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي»: مدّ فترة التقدم للمشاركة في معرض القاهرة للابتكار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن مد فترة التقدم للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، لينتهي الأحد 13 أكتوبر 2019، نظرًا للإقبال الشديد.
يُقام المعرض خلال الفترة من 24- 25 أكتوبر، داخل مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعام الثالث على التوالى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
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