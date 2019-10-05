شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إحباط تهريب 3 ملايين كبسولة تخسيس محظور استيرادها عبر ميناء السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص التخسيس ومستحضرات التجميل وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية "محظور استيرادها" داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة.. قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بــ 33 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ السويس بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بإستيراد حاوية مشمولها "كراسى معاقين" وارد نهائى إلى ميناء العين السخنة من إحدى الدول الأجنبية، وإخفاء وتهريب مواد محظورة "غير واردة بالمستندات" ضمن مشمول الرسالة، دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للقانون.

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عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الرسالة، بحضور مندوب عن صاحب الشأن والفحص، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ثلاثة مليون كبسولة تخسيس، و(12) إثنى عشر عبوة مستحضرات تجميل خام بإجمالى وزن (60) ستون كيلو جرام، و(1000) ألف عبوة زيت شيشة إلكترونية.

وقدرت القيمة والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة بمبلغ ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.