شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 6 مليارات جنيه تهرب ضريبى.. وربع مليون من جرائم سرقة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع الأمن الاقتصادى حملاته الأمنية، لملاحقة كافة الجرائم المتعلقة بالاقتصاد الوطنى، حيث نجحت شرطة التموين فى ضبط 32606 قضايا تموينية متنوعة، بينها ضبط 410 قضايا أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 38209 أسطوانات، و134 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1644413 لترا.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 530 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "153,734 طن – 76199 عبوة – 730 قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 72 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "61,238 طن – 4371 عبوة – 27488 قطعة" سلع مدعمة متنوعة.

ووجهت شرطة الكهرباء حملات أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط 322395 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد "مائتان وستة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا".

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وتمكنت شرطة مكافحة التهرب الضريبى من ضبط 6119 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، بينها 650 حالة ضرائب عامة، وكشف 340 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و364 قضية تهريب جمركى، و128 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وضبط 62 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1795 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و796 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 1984 حكما قضائيا، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 6,379,008,189 جنيها، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.

وأسفرت مباحث الأموال العامة عن ضبط 67 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "بطاقات ائتمان - احتيال مصرفى – اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام - غسل أموال - كسب غير مشروع - إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – مضاربة على أسعار العملات "فوركس"، بإجمالى مبالغ بلغت نحو "أربعمائة وتسعة عشر مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون جنيه مصرى، ثلاثة مليون ومائة وإثنان وخمسون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون عملات أجنبية مختلفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

ونجحت أجهزة الأمن خلال شهر، فى ضبط 104 قضية أحداث، وضبط 1079 قضية مصنفات فنية، وضبط 890798 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 122سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 233 حادث "قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد- انتحال صفة" بإجمالى 394 متهما.