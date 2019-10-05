شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 10سنوات لـ5متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وإلزامهم بسداد17مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتى عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين أخرين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.