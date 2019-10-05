شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طفلة فى بحيرة صناعية داخل نادى وادى دجلة بالمعادى والنيابة تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباشر نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، التحقيق فى واقعة غرق طفلة ووفاتها فى بحيرة صناعية داخل نادى وادى دجلة.

البداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا بغرق طفلة تبلغ من العمر سنة و8 أشهر داخل بحيرة صناعية فى نادى وادى دجلة بالمعادى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفلة غافلت أسرتها ودلفت إلى البحيرة الصناعية ولم يتواجد أفراد الأمن على البحيرة.

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وأضافت التحريات أن جثة الطفلة طفت على سطح المياه، وتم استخراجها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .