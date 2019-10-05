شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة محافظ المنوفية السابق وآخر لمحكمة الجنايات بتهمة غسل 28 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت النيابة العامة، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وأحمد سعيد مالك مركز صيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية، أن المتهم الأول غسل أموال مقدارها 28 مليون جنيه مصرى والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن قام بإيداع جانبا منها مقداره 8 ملايين و116 ألف ومائتى جنيه مصرى، بحساباته البنكية الشخصية، والحساب البنكى لزوجته الأولى "فاطمة.م" وحساب نجله القاصر إذا أودع مبلغا مقدارة 6 ملايين و596 ألف و100 جنيه بحساباته لدى بنكى مصر والأهلى المصرى حول جانب منه مقداره 37 الف و500 جنيه بين حسابیه الجارى والتوفير لدى بنك مصر، وجانب آخر مقداره 45 ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى سالفة الذكر لدى البنك الأهلى المصرى، واستثمر جانب من المبلغ المودع مقداره 6 ملايين و200 ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية باسمه ونجله سالف الذكر.

كما أودع مبلغا مقداره مليون ومائة جنيه بحساب زوجته الأولى لدى البنك الأهلى المصرى، كما أودع مبلغا مقداره خمسمائة وعشرين ألف جنيه بحساب نجله البنكى، ثم استثمره بشراء شهادات ادخارية، كما حاز جانب من الأموال مقداره سبعمائة وسبعة وتسعين ألف وخمس وعشرين جنيه ودفعه – بنفسه وبواسطة آخرين- لزوجته الأولى لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية، كما حاز جانب منها مقداره مليون وتسعين ألف وستمائة واثنين وعشرين جنيه ودفعه بنفسه وبواسطة المتهم الثاني- لزوجته الثانية حسنة النية - لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية.

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واستثمر جانب من تلك الأموال بأن وجه بشراء عقارات ومنقولات، إذ حاز مبلغ مقداره ستمائة تسعة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه ودفعه نقدا لزوجته الأولى لشراء وحدة سكنية بالحى الرابع بمدينة 6 أكتوبر من الشاهدين الثامن والتاسع وسجلهما بإسمها واكتسب ملكية الوحدة السكنية رقم 2 بالدور الأرضى ومنقولاتها والوحدة السكنية رقم 6 بالدور الأول علوى الكائنين بالعقار بالمعمورة بالإسكندرية بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه من الشاهدين الخامس والسادس، واكتسب - بصفته الولى الطبيعى لنجله القاصر- ملكية الوحدة السكنية بالرياض فى المهندسين من الشاهد السابع وما بها من منقولات بمبلغ اثنين مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، كما اكتسب ملكية السيارة رقم ص ص 4141 مرسيدس بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، وملكية السيارة رقم ط ط 4141 مرسيدس بمبلغ ستمائة ألف جنيه، وملكية السيارة رقم فى فى 5454 جيب شيروكى بمبلغ خمسمائة وعشرة آلاف جنيه، وملكية السيارة رقم ف ب 2324 رينو داستر بمبلغ مائة وثمانين ألف جنيه ثم وكل زوجته الأولى عنه فى التصرف فيها.

وذكرت التحريات الرقابية، أنه فبراير من عام 2017 وحتى شهر يناير من عام 2018 حصل على مبالغ مالية ومنافع عينية مقدارها سبع وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألفجنية على سبيل الرشوة، بمعرفة المتهم الثانى، وأن المتهم الأول قد لجأ خلال تلك الفترة إلى غسل جانب من تلك الأموال من خلال بعض وسائل الإخفاء، إذ باشر عليها العديد من التصرفات، فقام إيداع جانب منها مقداره عشرة ملايين جنيه مصرى بحساباته البنكية وحسابات زوجتيه وولده القاصر - حسنوا النية، واستثمر جانب منها فى شراء عقارات ومنقولات وأن المتهم قد ارتكب تلك التصرفات والأفعال، مع علمه بالمصادر غير المشروع لها، وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ذلك المال وقطع الصلة بينه وبين مصدره غير المشروع

أقر المتهم الثانى بالتحقيقات بتقديمه مبلغ نقدى مقداره 28 مليون جنيه للمتهم هشام عبد الباسط على سبيل الرشوة وأنه قد قام ببناء على تكليف من الأخير بشراء ثلاث عقارات وتجهيزها بمنقولات وشراء ثمان سيارات من الأموال المتحصل عليها من واقع الرشوة

الجدير بالذكر أنه قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات على هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، كما قضت المحكمة بتغريم المتهم 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة، كما أنه يحاكم أيضا فى قضية كسب غير مشروع أمام محكمة للجنايات.