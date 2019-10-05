إنفوجراف.. تعرف على جهود الداخلية لحفظ الأمن بالشارع خلال شهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الامنية في كافة المجالات.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.
جهود الشرطة خلال شهر
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