شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: عودة الضخ للمحافظة عقب إصلاح خط شارع البطل أحمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللى تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية فى الوقت المحدد للإصلاح السابعة من صباح اليوم السبت الموافق 5/10/2019، والذى تم الإعلان عنه فى بيان سابق.

وأشارت الشركة، فى بيان لها اليوم، أنه تم إعادة ضخ المياه حاليا وجارى وصولها للمواطنين تباعا فور انتظام الضغوط واتزان الشبكة، وأوضحت أن أعمال الإصلاح شملت تغيير 20 مترا من المواسير قطر 600 مم على عمق 2 متر تقريبا.

وكان المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، يتابع أعمال الإصلاح، وتواجد في موقع الإصلاح .

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