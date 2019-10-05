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الميكانيكا والكهرباء ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والسيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الرى درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول للموسم الحالى حيث التأكيد على جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ، وخاصة فى نطاق الوجه القبلى فى ضوء التنبؤات بسقوط أمطار على الصعيد والبحر الأحمر.

وأوضحت المصلحة أنه تم تحريك 3 وحدات طوارئ هيدروفلو ديزل تصرف 1م3/ث و2 وحدة طوارئ هيدروفلو ديزل تصرف 0.5 م3/ث من الوجة البحرى إلى أسيوط وسوهاج لتكون جاهزة عند الطوارئ والحالات الحرجة ومواجهة موسم الأمطار والسيول ومساعدة أجهزة الدولة المختلفة عند الطوارئ.

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وأشار المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فى تصريحات صحفية إلى أنه يوجد ورشة مركزية لأعمال الصيانة للطلمبات والفنيين بالمركز على مستوى عالى من التدريب وأن هناك بعض قطع الغيار تم تصنيعها من خلال المركز.

كما أوضح أن المصلحة لديها 6 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة بمناطق الجمهورية للتحرك لمواجهة أية أزمات أو طوارئ.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى على أهمية توفير وحدات الطوارئ والاستمرار فى رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف والتى تعتبر صمام أمان لمنظومة الصرف واستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر و تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف التى تستقبل مياه السيول والمخرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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