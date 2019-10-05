شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبحث مع رئيس شركة سكك حديد روسيا فرص التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد من وزارة النقل بـ Oleg Belozyorov رئيس شركة سكك حديد روسيا (RJD) والتى تعد من أكبر ثلاث شركات فى العالم عاملة فى مجال القطارات والسكك الحديدية كما قام بزيارة مركز التحكم المركزى للشركة فى جميع السكك الحديدية فى روسيا (وهى الشركة التى نفذت 85 ألف كيلومتر فى روسيا، بخلاف العمل خارج روسيا) حيث اطلع على منظومة العمل بها والتى تعد من اكبر منظومات التحكم فى السكك الحديدية فى العالم .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم التباحث بين الجانبين بشأن أهم ملفات التعاون المشترك حيث أشار الوفد إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية فى مصر ورفع كفاءة الخطوط القائمة بالفعل، وخطة التطوير التى أعدتها الوزارة فى هذا الشأن والمشروعات العملاقة المخطط تنفيذها والتى يمكن ان تكون مجالا للتعاون المشترك بين هيئة سكك حديد مصر و شركة سكك حديد روسيا RJD .

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واستعرض وفد وزارة النقل أيضا عدد من الفرص الاستثمارية فى مجال السكك الحديدية فى مصر مثل مشروع تطوير خط سكة حديد ابوقير ومشروع إنشاء خط المناشى / 6 أكتوبر "والذى سيساهم فى تعظيم نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر" ومشروع دراسة انشاء خط الغردقة / سفاجا / قنا / الأقصر، بالإضافة لإلى مشروع إزدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض بالاضافة الى مشروع كهربة إشارات المسافة من القاهرة الى بنى سويف ومن الاقصر الى اسوان لزيادة عوامل الامان بخط القاهرة / أسوان خاصة وأنه جارى حاليا تنفيذ كهربة اشارات (بنى سويف /اسيوط، اسيوط/نجع حمادى ،ونجع حمادى /الأقصر.

وتم الاتفاق بين الجانبين على مواصلة التنسيق، وتم تحديد نقطة اتصال بكل جهة للبدء الفورى فى التنسيق المشترك لتحديد أوجه التعاون حسب اولويات واحتياجات هيئة سكك حديد مصر.

وفى ختام الاجتماع وجه رئيس الشركة الدعوة للوزارة لحضور الجلسة العامة الخاصة بالبنية التحتية فى النقل فى أفريقيا ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى وقمة روسيا أفريقيا وهى القمة والمنتدى اللذان سيترأسهما الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الروسى فخامة الرئيس بوتين.

وأبدى وفد الوزارة ترحيبه بالدعوة، لافتًا إلى أهمية أن تكون هذه القمة بمثابة نقطة انطلاق فى كافة المجالات وعلى رأسها التعاون فى مجال السكك الحديدية لما لروسيا من خبرة كبيرة فى هذا المجال.