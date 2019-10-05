شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الأحوال المدنية تستخرج 1.7 مليون شهادة ميلاد خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود قطاع الأحوال المدنية فى إصدار (1030286) بطاقة رقم قومى، و(1713110 ميلاد – 130518 وفاة – 111300 قيد عائلى).

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وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (2866 قيد وقائع ميلاد أول مرة - 1006 ساقط قيد ميلاد – 419 قيد وقائع وفاة – 45 ساقط قيد وفــاة – 603 قيد وقائع الزواج – 512 قرارات تصحيح – 5994 وثائق مترجمة)، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات : تم ضبط (3671) قضية، وذلك خلال شهر.

جاء ذلك فى إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل وإجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.