شكرا لقرائتكم خبر عن "أصدقاء المدينة".. مبادرة بجامعة القاهرة لزيادة مهارات طلاب المدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جامعة القاهرة، أن المدن الجامعة ستشهد خلال الفترة القادمة خطة موسعة للأنشطة الطلابية تبدأ بمبادرة "أصدقاء المدينة"، التى أطلقتها جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع بداية العام الدراسى الجديد، تحت شعار "مدينتنا بيتنا" بهدف رفع كفاءات ومهارات طلبة وطالبات المدن الجامعية، من خلال دورات تدريبية مختلفة فى مجالات التنمية البشرية، والحاسب الآلى واللغات، وعقد الندوات العلمية والثقافية والفنية، ومساهمة الطلاب واندماجهم فى العمل العام والمشاركة المجتمعية.

وأوضح الخشت، أن مبادرة "أصدقاء المدينة" - والتى تأتى فى إطار مشروع تطوير العقل المصرى الذى تتبناه الجامعة - تعمل على الاستثمار فى طلاب المدن الجامعية المغتربين عن أسرهم من خلال تدريبهم وتغيير طرق تفكيرهم، خلال فترة تواجدهم فى المدن الجامعية وطوال دراستهم بالجامعة.

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وتمت أولى الاجتماعات التنسيقية لطلاب وطالبات المدن، الأسبوع الماضي، تحت إشراف الدكتور هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومستشارى المدن للأنشطة وهم الدكتور مجدى عمر، والدكتورة أمنية الفقي، والدكتورة غادة عبد الرحيم، والدكتورة مى حامد، بحضور مشرفين ومشرفات الأنشطة بالمدن لتعريف الطلاب والطالبات بأهداف المبادرة ومدى استفادة المشاركين من الانضمام للمباردة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح، إن المبادرة تأتى كترجمة لمشروع الدكتور محمد عثمان الخشت فى تطوير العقل المصرى وتغيير طرق التفكير لدى طلاب المدن الجامعية ليصبحوا مواطنين صالحين يمكنهم العودة إلى أسرهم ومحافظاتهم قادرين على نقل ما حصلوا عليه واستفادوا منه فى تغيير رؤيتهم وطريقتهم فى التفكير، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل تنظيم القوافل الطبية والخدمية للمناطق المحيطة بالجامعة، والمشاركة فى فصول محو الأمية وحملات التشجير والتجميل وغيرها من الأنشطة التى تخدم المجتمع.

يذكر أن نقطة انطلاق المبادرة بدأت من مدينة رعاية الطالبات التى تشرف على أنشطتها الطلابية الدكتورة غادة عبد الرحيم.